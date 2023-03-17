أسعار النفط تصعد الخميس وسط هدوء مخاوف النظام المصرفي

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع هدوء نسبي للمخاوف المتعلقة بالنظام المصرفي العالمي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو ارتفاعًا بنسبة 1.4% أو 1.01 دولار لتسجل 74.70 دولار للبرميل عند التسوية.

أسعار النفط الخميس

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.09% أو 74 سنتًا عند 68.35 دولار للبرميل.

وتعافت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 15 شهرًا والمسجل يوم الأربعاء، بعد اضطرابات حادة في الأسواق المالية على خلفية انهيار 3 بنوك أمريكية وظهور مخاوف مرتبطة ببنك “كريدي سويس”.

لكن البنك المركزي السويسري أعلن خطة لإقراض “كريدي سويس” ما يصل إلى 54 مليار دولار، بالإضافة إلى تأكيد السلطات الأمريكية قوة النظام المصرفي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن 4 مندوبين في تحالف “أوبك بلس” أن هبوط أسعار النفط في الأيام الأخيرة كان مدفوعًا بمخاوف الأزمة المالية وليس لوجود اختلالات بين الطلب والمعروض.