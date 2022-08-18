أسعار النفط تصعد الخميس وسط انخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الخميس للعقود الآجلة للنفط برنت تسليم أكتوبر في تمام الساعة 2:53 حسب توقيت EDT، إلى 96.54 دولاراً للبرميل للمزيج برنت، وقد ارتفعت أيضاً قيمة العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى 90.52 دولاراً للبرميل.

صعود أسعار النفط

صعد النفط اليوم بعد استقراره عند أدنى مستوى له منذ 6 أشهر لجلسات متتالية، وجاءت الزيادة تزامناً مع الإعلان عن ارتفاع حجم صادرات الخام الأمريكية، بجانب احتمالية إلغاء العقوبات القائمة على إيران، ما يعني ارتفاع الإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يومياً، إذا ما تم إحياء الاتفاق النووي 2015 بين الجانبَين الأمريكي والإيراني.

وصدرت بيانات المخزون من معهد البترول الأمريكي تفيد بأن هناك انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط وصل إلى 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي.