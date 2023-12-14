أسعار النفط تصعد الخميس وخام برنت يصل إلى 77.22 دولار

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، اليوم الخميس، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل تحسن طفيف في توقعات الطلب العالمي لعام 2024 وضعف الدولار.

وبحلول الساعة 06:26 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع عقد يناير لخام برنت 2.96 دولار، أو 3.99%، ليتداول عند 77.22 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 4.17%، بما يعادل 2.90 دولار، إلى 72.37 دولار.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء بعد انسحاب 4.3 مليون برميل من مخزونات الخام الأمريكية، وهو ما كان أكبر من المتوقع.

أسعار النفط الخميس

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2024، بارتفاع طفيف عن توقعاتها السابقة البالغة 930 ألف برميل يوميا.

كما خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء مخاوف المتداولين من خلال الاعتراف بأنه تم إحراز تقدم في ترويض التضخم. وأشار البنك المركزي إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الطلب على النفط في العام المقبل. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤثر على أسعار النفط الخام.

وانخفض الدولار الأمريكي أيضًا إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى، إذ أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص، وهو ما يمكن أن يرفع الطلب.

وكانت المكاسب التي تحققت هذا الأسبوع بمثابة فترة راحة قصيرة من السقوط العنيف.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 20 دولارًا عن أعلى مستوياتها في سبتمبر حتى إغلاق يوم الأربعاء، حيث اصطدم الإنتاج الأمريكي القياسي بضعف الاقتصاد في الصين، مما أدى إلى مخاوف من فائض المعروض في السوق.

وتعهد العديد من أعضاء أوبك وحلفائهم الرئيسيين مثل روسيا بخفض الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024، لكن التخفيضات الموعودة لم تفعل الكثير لتخفيف المعنويات الهبوطية.. ويشكك التجار في أن أوبك وحلفائها سينفذون التخفيضات الطوعية.