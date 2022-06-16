أسعار النفط تصعد الخميس منهية تراجعات حادة خلال جلسات سابقة

ارتفعت أسعار النفط برنت للعقود الآجلة تسليم أغسطس صاعدا بنسبة 1.30%، ليتم التداول عند 120.05 دولار للبرميل الواحد، مقارنةً بسعر الافتتاح الذي بلغ 118.94 دولار للبرميل.

وارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.13% ليصل إلى 117.77 دولار للبرميل.

ذكرت “رويترز” اليوم أن النفط بدأ في التعافي بعد سلسلة من التراجعات الحادة على مدى جلسات سابقة، تزامناً مع حلول موسم الصيف وذروة الطلب على الطاقة، ومع نقص الإمدادات وتراجعها بشكلٍ ملحوظ بعد سلسلة العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

وانخفضت أمس الأربعاء قيمة العقود الآجلة للنفط الخام والمزيج برنت بنسبة 2%، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، والتي تعد أكبر نسبة رفع منذ 1994، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.