أسعار النفط تصعد الخميس مع بلوغ خام برنت مستوى 88.90 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجلت 88.90 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم نوفمبر في تمام الساعة 2:47 بتوقيت EDT، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم أكتوبر 83.20 دولار للبرميل، بحسب موقع بلومبرج.

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين “مجموعة أوبك +” في اجتماعهم الشهرى الثاني والثلاثين الإثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

أسعار النفط الخميس

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز الأربعاء بالعمل على تخفيض أسعار واردات الطاقة في ظل استمرار التوترات مع روسيا.

وأكد شولتز خلال خطاب الموازنة على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة وأن يتمكن المواطنون من دفعها متعهدا بالعمل على ذلك، حسبما نقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية.

وصرح المستشار الألماني بأن ألمانيا غالبا ستتخطى الشتاء المقبل رغم كل التوترات بفضل توفير احتياطي الغاز الطبيعي والشراء من مصادر أخرى.

وكان شولتز أكد الأسبوع الماضي أن البلاد استعدت للشتاء المقبل بشكل أفضل من المتوقع قبل شهور فيما يخص توفير الغاز، مضيفا أن بلاده يمكنها التعامل بشكل جيد مع التهديدات القادة من روسيا، وأعلنت ألمانيا امتلاء خزانات احتياطي الغاز بأكثر من 85 بالمئة من سعتها.