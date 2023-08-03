أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 86.32 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، وسط ترقب الاجتماع الذي ستعقده لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ أوبك+ لتقييم وضع السوق.

وبحلول الساعة 05:38 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 2.55%، بما يعادل 2.12 دولار، عند 86.32 دولار للبرميل.

صعود أسعار النفط

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.88%، بما يعادل 2.29 دولار، إلى 81.78 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تبقي لجنة أوبك+ على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير وذلك خلال اجتماعه غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين يوم الجمعة.

وتشير تقارير لرويترز إلى أنه من غير المرجح أن يعدل تحالف أوبك+ السياسات الحالية للإنتاج، إذ من المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر.