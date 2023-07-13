أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 80.55 دولار

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو (2023)، لتواصل حصد المكاسب لليوم الثالث على التوالي وسط آمال بانتعاش الطلب.

جاء ذلك بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد الأمريكية الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون لديه ارتفاعات أقل في أسعار الفائدة، مع انخفاض سعر الدولار.

وتلقّت أسعار النفط دعمًا من بيانات التجارة الصينية التي أظهرت أن واردات النفط الشهرية سجّلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 1:34 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم سبتمبر 2023- بنحو 0.55%، بما يعادل 0.44 دولار، إلى 80.55 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم أغسطس 2023- بنسبة 0.54% ، بما يعادل 0.36 دولار، إلى 76.11 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج.

التضخم في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات أمريكية، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل متواضع في يونيو ، مسجلةً أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

وتتوقّع الأسواق ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الفائدة، لكن يأمل تجار النفط في أن تكون ارتفاعات محدودة؛ إذ إن المعدلات المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل الطلب على النفط.

قال محلل السوق الإستراتيجي في آي جي، ييب جون رونغ: “تشير القراءة الأقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة التضييق من الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن لها تأثيرها المرغوب في تخفيف ضغوط التسعير”.

وأضاف ييب: “يبدو أن بعض مكاسب اللحاق بالركب تؤدي دورها، مع ضعف الدولار الأميركي وبعض المتابعة في آمال التحفيز الصينية مؤخرًا التي تصدت للعوامل المحفزة للمشاعر الهابطة”.