أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 76.74 دولار

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد التراجع الكبير أمس، عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3.47 بالمئة إلى 76.74 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.60 بالمئة إلى حوالي 70.73 دولار للبرميل، وتراجع الخامان 1.5 بالمئة أمس الأربعاء.

أسعار النفط

وحصلت السوق على بعض الدعم بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قفز 15.4 بالمئة عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

لكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ألقت بظلالها، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في مايو دون التوقعات.

كما ظلت مكاسب النفط محدودة بسبب المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة المتوقع إلى إبطاء الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا ومن ثم انخفاض الطلب على الخام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه قد لا تزال هناك حاجة لزيادتها بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية هذا العام.

ومع ذلك يتوقع محللون أن تحصل أسعار النفط على بعض الدعم في وقت لاحق من العام نظرا لتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول أوبك+ التي بدأت في مايو والتخفيضات الإضافية من جانب السعودية اعتبارا من يوليو، مع موسم الطلب القوي.