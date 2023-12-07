أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 74.40 دولار

صعدت أسعار النفط يوم الخميس بعد تراجعها مبكرا لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وسط قلق المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتًا إلى 74.40 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 مساء بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا إلى 69.67 دولارًا. وسجل كلا الخامين أدنى أسعارهما منذ أواخر يونيو.

أسعار النفط الخميس

وقال جون إيفانز، المحلل لدى شركة بي في إم أويل: “مع توقف أكبر مستورد عالمي للنفط (الصين) عن تعطشه للخام، يظل الضغط على الأسعار مع استمرار أكبر منتج، الولايات المتحدة، في الإنتاج الرئيسي”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن إنتاج الولايات المتحدة ظل قرب مستويات قياسية مرتفعة تزيد عن 13 مليون برميل يوميا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 223.6 مليون برميل، وهو ما يزيد عن خمسة أمثال الزيادة المتوقعة البالغة مليون برميل.

كما أدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني إلى الحد من مكاسب أسعار النفط.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات النفط الخام في نوفمبر انخفضت بنسبة 9٪ عن العام السابق، حيث أدى ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.

وبينما انخفض إجمالي واردات الصين على أساس شهري، نمت الصادرات في نوفمبر للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يشير إلى أن ارتفاع تدفقات التجارة العالمية قد يساعد قطاع التصنيع.

ووضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني هونج كونج وماكاو والعديد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة في الصين تحت تحذيرات خفض التصنيف يوم الأربعاء، بعد يوم من توجيهها تحذيرا بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للصين.