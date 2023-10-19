أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 92.32 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في وقت مبكر من الجلسة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات ‏على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا، لكن المخاوف من احتمال ‏تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي حدت من الخسائر.‏

وبحلول الساعة 1.49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ‏ديسمبر 82 سنتا، بما يعادل 0.90%، إلى 92.32 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غداً الجمعة 96 سنتا، أو 1.09%، إلى 89.14 دولار ‏للبرميل.‏

أسعار النفط

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع ‏الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية ‏والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.‏

وقال خبراء إن من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي ‏سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها ‏النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.‏

وقفزت أسعار النفط بنحو 2% في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب ‏الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب ‏الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن ‏سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.‏

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة ‏إيران العضو بالمنظمة.‏

ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين ‏إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض ‏الإنتاج. إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من ‏العقوبات.‏