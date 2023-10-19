أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 92.32 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في وقت مبكر من الجلسة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا، لكن المخاوف من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة 1.49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 82 سنتا، بما يعادل 0.90%، إلى 92.32 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غداً الجمعة 96 سنتا، أو 1.09%، إلى 89.14 دولار للبرميل.
أسعار النفط
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
وقال خبراء إن من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.
وقفزت أسعار النفط بنحو 2% في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج. إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.