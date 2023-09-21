أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 93.67 دولار

ارتفعت أسعار النفط الخميس منهية خسائر سجلتها مبكرا بنسبة 1% مواصلة نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب.

وساهمت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في تعويض تأثير تراجع مخزونات النفط الأمريكية، ومخاوف نقص الإمدادات على خلفية تخفيضات الإنتاج من قِبل السعودية وروسيا.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 20 سبتمبر (2023)، على تراجع بنحو 1% مع صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 1:54 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 0.14%، لتصل إلى 93.67 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 0.42% لتصل إلى 90.04 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50%، لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، وهو ما جاء متوافقًا مع أغلب التوقعات في السوق.

تحليل أسعار النفط

قال محللو آي إن جي (ING): “أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمس الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.. ومع ذلك، لا يزال يُنظر إليه على أنه توقف متشدد؛ ما يضع بعض الضغط على الأصول الخطرة مثل النفط”.

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لكنه شدد موقفه من خلال زيادة متوقعة في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام؛ ما قد يضعف النمو الاقتصادي والطلب العام على الوقود.