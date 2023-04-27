أسعار النفط تصعد الخميس.. خام برنت يصعد إلى 77.89 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما عكس انخفاضها أمس الأربعاء التأثير الداعم لخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الإنتاج بشكل مفاجئ هذا الشهر.

وبحلول الساعة 06:09 مساء بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 77.98 دولار للبرميل، بارتفاع 0.29 دولار، أو 0.29%.

صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.24 دولار، أو 0.32%، إلى 74.54 دولار للبرميل.

واستقرت الأسعار بعد أن وصف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أسواق النفط اليوم الخميس بأنها متوازنة.

سعر خام برنت

وقال نوفاك إن مجموعة “أوبك+” لا ترى حاجة لزيادة خفض إنتاج النفط لكنها قادرة دائما على تعديل سياستها.

يأتي هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط نحو 4% أمس الأربعاء، وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.

وانخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أحدث بيانات صدرت الليلة الماضية.

ويرى محللون أن هوامش الأرباح الضعيفة لمصافي التكرير تساهم بشكل رئيسي في انخفاض أسعار النفط.

وقالت مصادر لرويترز إن روسيا زادت صادراتها من المنتجات المكررة رغم الحظر الذي يفرضه عليها الاتحاد الأوروبي ووضع حد أقصى لأسعار نفطها.

وقال أولى هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع في ساكسو بنك إن انخفاض هوامش أرباح المصافي قد يؤدي إلى خفض التدفقات وزيادة انخفاض الطلب على الخام.

وستحدد الأسواق الاتجاه من القراءة الفصلية الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والمقرر صدورها غدا الجمعة. وقد تؤثر البيانات على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية في الرابع من مايو.