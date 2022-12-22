أسعار النفط تصعد الخميس بفضل هبوط المخزونات الأمريكية وسط عاصفة شتوية

شهدت أسعار النفط صعودا خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي مع تزايد نقص مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد وتزداد فيه أنشطة السفر في موسم العطلات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54 %، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 % من الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.63 %، إلى 78.78 دولار.

وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء بعد ظهور بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر كانون الأول.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافا لتوقعات ارتفاعها.

ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر ما بعد جائحة فيروس كورونا مع حلول موسم عطلة نهاية العام.

وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني “سوق النفط الخام متوازنة بشكل جيد”.

وأضاف “بينما نتطلع إلى عام 2023، نرى أن إعادة الفتح في الصين واستمرار التزايد المحتمل للطلب العالمي على وقود الطائرات (نحو مستويات 2019) سيؤدي لشح في أسواق الخام العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع”.

ومع ذلك، فإن مخاوف الطلب الناتجة عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والقلق من ركود عالمي قد تكبح العقود الآجلة للنفط.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن الصين ربما تواجه صعوبة في الإحصاء الدقيق للإصابات، فيما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الحالات.