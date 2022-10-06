أسعار النفط تصعد الخميس بعد قرار خفض إمدادات الخام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض إمدادات الخام بنحو مليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ 2020.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.45 % إلى 94.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:10 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.16% إلى 88.78 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4% عند الإغلاق يوم الأربعاء.

أسعار النفط الخميس

يأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما أنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض مما سيزيد من التضخم.

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب السعودية من الخفض حوالي نصف مليون برميل يوميا.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه “قصير النظر”. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار.

في سياق منفصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن السحب من مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.