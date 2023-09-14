أسعار النفط تصعد الخميس بشكل قوي.. خام برنت يصل إلى 93.87 دولار

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل قوي، خلال تداولات اليوم الخميس، لتواصل الأسعار زخمها الصعودي وتجاهل سلبية بيانات مخزونات النفط في أكبر مستهلك لخام النفط عالميا- الولايات المتحدة.

وجاء ذلك مدعوما من تحسن المعنويات حيال تعافي الطلب القوي على النفط خلال الفترة المقبلة، بفعل الخطوات التي اتخذتها الصين لدعم سوق العقارات، وذلك في مسعى منها لتحقيق نمو اقتصادي للبلاد، إلى جانب تمسك وكالة الطاقة الدولية بتوقعاتها حول نمو الطلب على النفط بعامي 2023 و2024.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 05:32 مساء بتوقيت جرينتش، قفزت عقود خام برنت الفورية بنسبة 2.17% ووصلت إلى 93.87 دولارا للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الفورية بواقع 2.21% لتسجل نحو 90.48 دولارا للبرميل.

تحسن المعنويات

ولقد شهدت أسعار النفط الخام دعما قويا على هامش تعاملات اليوم، وسط تحسن المعنويات حيال التوقعات بتعافي الطلب الصيني على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما اتخذت إحدى المدن الكبرى داخل الصين خطوات لدعم سوق العقارت، وذلك في محاولة منها لتحقيق تعافي لاقتصاد البلاد.

وقامت مدينة شنجن بتخفيف بعض القيود الأكثر صرامة على شراء المنازل داخل الصين، فضلا عن رفع الحظر الذي كان قائما منذ فترة طويلة، مما يسمح لمواطني هونغ كونغ وماكاو بالاستثمار داخل المباني غير السكنية، وهو ما زاد التفاؤل حيال دعم النمو الاقتصادي للصين وهذا عزز ارتفاع أسعار النفط الخام.