أسعار النفط تصعد الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مع إظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ التضخم لكن بالنسبة للشهر بأكمله تتجه أسعار النفط لتسجيل أسوأ أداء منذ نوفمبر.

وبحلول الساعة 3:43 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أجل مايو 50 سنتا، بما يعادل 0.53 % إلى 79.77 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أجل مايو 1.13 دولار، أو 1.52 %، إلى 75.50 دولار.

لكن الخامين في طريقهما لتسجيل انخفاض شهري بنسبة خمسة بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب بعد أن وصلا لأدنى مستوى منذ 2021 هذا الشهر بعد انهيار بنوك.

أسعار النفط

وعوضت أسعار النفط تلك الخسائر بشكل عام مع تراجع المخاوف بشأن احتدام أزمة مصرفية عالمية.

وارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في فبراير على أساس شهري بالمقارنة بزيادة قدرها 0.6 بالمئة في يناير وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج النفط في عدة حقول نفطية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق أو تم تخفيضه عقب وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شمال البلاد.

وأظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وأيضا زيادة أنشطة التصنيع الصينية في مارس.

وقالت مصادر إن من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على الالتزام باتفاق الإنتاج الحالي في اجتماع يوم الاثنين مع تعافي أسعار النفط عن مستويات متدنية سجلتها في الآونة الأخيرة.

وكشف مسح لرويترز أن أوبك ضخت 28.90 مليون برميل يوميا هذا الشهر مما يشكل انخفاضا بواقع 70 ألف برميل يوميا بالمقارنة بفبراير. وانخفض الإنتاج أكثر من 700 ألف برميل يوميا بالمقارنة بسبتمبر.