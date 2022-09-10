أسعار النفط تصعد الجمعة وسط تهديدات روسيا بوقف صادرات الغاز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 9 سبتمبر مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.

ومقابل هذا، يتجه الخام لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى92.32 دولار للبرميل في تمام الساعة 5:00 بتوقيت EDT.

و صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 86.79 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان للنفط إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 4%، مع تراجع السوق في وقت ما هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وأعاق هذا الانخفاض الشح الواضح في المعروض وسط تهديد روسيا بقطع تدفقات النفط إلى أي دولة تدعم وضع حد أقصى لسعر خامها، إلى جانب خفض بسيط للإنتاج من جانب منظمة أوبك وحلفائها، وتوقعات أضعف لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة.