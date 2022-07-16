أسعار النفط تصعد الجمعة وسط تساؤل المستثمرين بشأن زيادة إنتاج منظمة أوبك

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.5% اليوم الجمعة، بعدما تساءل مستثمرون عن مدى قدرة منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) على زيادة إنتاجها من النفط الخام بشكل كبير.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 101.16 دولار للبرميل مسجلة ارتفاعا قدره 2.06 دولار أو 2.1 بالمئة بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 97.59 دولار للبرميل، لتربح 1.81 دولار أو 1.9 بالمئة.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.06 دولار أو 2.08% لتستقر عند 101.16 دولار للبرميل.

وسجل المؤشران أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر.

ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف التي سادت في بداية هذا الأسبوع من أن ركودا وشيكا ربما يحد من الطلب.