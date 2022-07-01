أسعار النفط تصعد الجمعة وسط انقطاع الإمدادات في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 بنحو دولارين، لتعوض معظم انخفاضات الجلسة السابقة.

وجاء الصعود في سعر برميل النفط اليوم بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.

أسعار النفط اليوم

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.7% إلى 110.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 108.03 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو 2% إلى 107.84 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت إلى 104.56 دولار للبرميل في وقت سابق.

وانخفضت عقود الخامين بنحو 3% يوم الخميس، منهية الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب اليوم الجمعة بعد صدور بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.

وقالت إن القوة القاهرة لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.

وذكرت أن إنتاج النفط شهد انخفاضا حادا وتراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألف و409 آلاف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في “الظروف الطبيعية”.

إضراب في النرويج

وفي النرويج، قالت نقابة عمال يوم الخميس إن 74 عامل نفط في 3 منصات تابعة لإكوينور أعلنوا أنهم سيبدأون إضرابا في الخامس من يوليو، مما سيوقف على الأرجح أربعة بالمئة من إنتاج النفط في النرويج.

واتفقت مجموعة منتجي أوبك+، التي تضم روسيا، أمس الخميس، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.

وفي السابق، قررت أوبك+ زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، ارتفاعا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا في الشهر.

وسيبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة في الشرق الأوسط في منتصف يوليو تشمل ثلاث محطات، بينها السعودية، مما يدفع بسياسة الطاقة إلى دائرة الضوء إذ تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى زيادة في أسعار الوقود مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأظهر مسح لرويترز اليوم الجمعة أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يوميا في يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن إجمالي مايو المعدل.

وأظهر استطلاع أمس الخميس أجرته رويترز أن من المتوقع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ ارتفاعها.

وفرضت الهند رسوم تصدير على زيت الغاز والبنزين ووقود الطائرات اليوم الجمعة للمساعدة في الحفاظ على الإمدادات المحلية، مع فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.