أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 90.50 دولار

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية، على الرغم من حالة عدم اليقين على نطاق الاقتصاد الكلي.

وكانت الأسواق قد استهلت تعاملاتها الصباحية على انخفاض لليوم الثاني على التوالي، متراجعة عن أعلى مستوياتها في 10 أشهر التي سجلتها هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المتباطئ، وارتفاع الدولار.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 08.02 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 0.66%، لتصل إلى 90.50 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم أكتوبر 2023- بنسبة 0.63% إلى 87.33 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج.

وعلى مدار الأسبوع المنتهي اليوم، حقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 2.4% و2.3% على التوالي.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع؛ بفعل مخاوف بشأن نقص محتمل خلال ذروة موسم الطلب الشتوي، بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الخميس، تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاض المخزونات أكثر من 6% في الشهر الماضي، مع تشغيل مصافي النفط بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.