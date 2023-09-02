أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 88.76 دولار

أنهت أسعار النفط سلسلة خسائر استمرت لمدة أسبوعين مع ارتفاع الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي الجمعة بسبب تقلص الإمدادات وتوقعات بأن مجموعة أوبك + لمنتجي النفط ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار أو 2.67 %، إلى 85:86 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت 1.93 دولار، أو 2.22 بالمئة أيضا، إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:15 مساء بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المحللون أن تمدد المملكة العربية السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر، ما يزيد من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +.

أسعار النفط اليوم

وقال بنك أستراليا الوطني، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: “ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، مع ارتفاع الأسعار عن 90 دولارًا للبرميل (على أساس مستدام) وهو أمر مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق، وكذلك تحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط الحفر”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن موسكو توصلت إلى اتفاق جديد مع نظرائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) لمواصلة خفض الإمدادات، وستحدد مزيدا من التخفيضات في الإنتاج الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن تضيف التخفيضات إلى تخفيضات العرض المستمرة من قبل روسيا السعودية، مما يقدم توقعات أكثر صرامة للإمدادات لبقية العام، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز الأسعار، وساعدت هذه الفكرة أسعار النفط على تجاوز سلسلة من الإشارات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.