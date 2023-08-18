أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 84.79 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية منذ منتصف يونيو الماضي.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية متتالية على مدار الـ7 أسابيع الماضية، لكنها لم تستطع الحفاظ عليها خلال الأسبوع الحالي متحولة للخسارة، مع زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية على بوادر تقلص المعروض.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 17 أغسطس، على ارتفاع بنحو 1%، لتعوّض جانبًا من خسائرها الممتدة خلال الجلسات الـ3 السابقة.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 07.39 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أكتوبر بنسبة 0.80% (0.67 دولار)، لتصل إلى 84.79 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم سبتمبر بنسبة 1.18% (0.83 دولار)، لتصل إلى 81.32 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت، أمس الخميس، نحو 0.8% (0.67 دولار)، ليصل إلى 84.12 دولارًا للبرميل، كما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.27% (1.01 دولار)، لتصل إلى 80.39 دولار للبرميل.