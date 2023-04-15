أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 86.63 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة اليوم الجمعة، مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية.

وفي تمام الساعة 09:18 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.63% إلى 86.63 دولار للبرميل.

أسعار النفط الجمعة

وصعدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 0.44%، بما يعادل 0.36 دولار عند 82.52 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%.

وأشار محللون إلى تراجع المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتأثيره على مستويات الطلب على الطاقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم انخفاض المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج أوبك+ بدءاً من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

وحذرت الوكالة أيضاً من أن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي أعلنتها الدول المنتجة في تحالف أوبك+ قد تزيد من نقص المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.