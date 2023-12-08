أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 75.83 دولار

ارتفع سعر النفط للمرة الأولى منذ 7 جلسات يوم الجمعة، وأرجع البعض هذا الارتفاع إلى الدعم اللفظي من روسيا والمملكة العربية السعودية. ولا تزال الأسعار متجهة نحو تكبد الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 08:34 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.78 دولار، أو 2.40%، إلى 75.83 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.81%، بما يعادل 1.83 دولار، إلى 71.17 دولار.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية منذ اجتماع أوبك + المخيب للآمال في 30 نوفمبر، والذي عرض المزيد من التخفيضات الطوعية للربع الأول من عام 2024، لكنه ترك المتداولين يتساءلون عما إذا كانت جميع الدول ستلتزم بها.

واتفق منتجو أوبك+ خلال الاجتماع على خفض طوعي لحوالي 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السوق في الربع الأول من العام المقبل.

وشمل هذا التعهد تمديدًا متوقعًا على نطاق واسع لخفض إنتاج المملكة العربية السعودية الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا وخفض روسيا لصادرات النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

نتائج اجتماع فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي

ويعزو البعض ارتفاع الأسعار يوم الجمعة إلى الدعم الشفهي من روسيا والمملكة العربية السعودية.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لدى شركة إس بي آي أست مانجمنت، في مذكرة إلى “جاء هذا الارتداد بعد اجتماع بين الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتأكيد على الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وإدارة مستويات الإنتاج”.

وصدر بيان مشترك يوم الخميس عقب زيارة بوتين للرياض برفقة ولي العهد السعودي. وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: “في مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما وبالجهود الناجحة التي تبذلها دول أوبك+ في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية”.