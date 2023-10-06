أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 84.58 دولار

ارتفعت أسعار النفط، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 6 أكتوبر (2023)، لكنها سجّلت خسائر أسبوعية قوية؛ إذ أثارت موجة بيع في سوق السندات الأمريكية مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ومخاوف بشأن انخفاض حاد في الطلب على الوقود.

وأظهر تقرير شركة بيكر هيوز الأسبوعي، انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة 5 حفارات خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 497 حفارة، وهو أقلّ مستوى منذ أواخر يناير 2022.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 5 أكتوبر، على تراجع بأكثر من 2%، لتواصل نزيف الخسائر بعد هبوطها بأكثر من 5% في يوم الأربعاء.

أسعار النفط اليوم

في ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم ديسمبر 2023- بنسبة 0.6%، لتصل إلى 84.58 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 0.6%، لتصل إلى 82.79 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد صعدت إلى أعلى مستوياتها لعام 2023، الأسبوع الماضي، لكن خام برنت انخفض بنسبة 9%، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 8.8% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس 2023.