أسعار النفط تصعد الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 93.66 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الجمعة، بعدما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام، ما قلص من شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، وخيّم على تأثير تراجع الإمدادات في سوق النفط الخام.

أسعار النفط الجمعة

وصعد خام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.38% إلى 93.66 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.89% إلى 90.74 دولار.

وتراهن صناديق التحوط في سوق النفط على ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل قريبًا، بفضل الخفض الطوعي لإمدادات السعودية وروسيا.

وقلل بنك “مورجان ستانلي” من احتمالات ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، معتبرًا إياها “نوعًا من المبالغة”، رغم رفعه لتوقعات أسعار خام “برنت”.

وفي مذكرة صدرت الأربعاء، رفع البنك توقعاته لسعر خام “برنت” في الربع الرابع من العام الجاري إلى 95 دولارًا للبرميل من توقعه السابق البالغ 82.5 دولار.