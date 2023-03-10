أسعار النفط تصعد الجمعة وخام برنت يصل إلى 82.53 دولار

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة اليوم الجمعة بعد تراجعها في التعاملات الصباحية بفعل مخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكي الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.94 دولار أو 1.15%، لتسجل 82.53 دولار للبرميل في تمام الساعة 07:01 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو 5%، في الأيام الثلاثة الماضية.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 0.76 دولار بما يعادل 1.00%، إلى 76.48 دولار للبرميل.

وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بأكثر من 5%، حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأميركي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم “مؤقت”.

وعلى جانب العرض، وردت تقارير أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فُرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، ما يشير إلى احتمال تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق.

ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس.