أسعار النفط تصعد الجمعة مع تحول الاهتمام إلى اجتماع أوبك+

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تحول الاهتمام إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل والتوقعات بأن ذلك سيقضي على آمال الولايات المتحدة في زيادة المعروض.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.87 دولار لتتداول عند 110.01 دولار للبرميل، الساعة 2:29 مساءا بحسب توقيت إي.دي.تي، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس2.28% إلى 98.62 دولار، في تمام الساعة 12:00 صباحا بحسب توقيت إي.دي.تي .

تحول الاهتمام إلى اجتماع أوبك القادم

وسجل كلا الخامين خسارة شهرية ثانية على التوالي، حيث انخفض برنت وتكساس بنسبة 4.6% و 6.8% على التوالي.

كما قدم ضعف الدولار وقوة الأسهم الدعم، وانخفض سعر الدولار يجعل النفط أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

ارتفعت الأسهم العالمية، التي غالبًا ما تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط، على أمل ألا يكون تشديد السياسة النقدية الأمريكية متشددًا كما كان متوقعًا في البداية بعد أرقام النمو المخيبة للآمال.

تُباع العقود الآجلة لخام برنت في الشهر الأول بعلاوة متزايدة لأشهر التحميل اللاحقة، وهي بنية سوق تُعرف باسم التراجع، مما يشير إلى ضيق العرض الحالي.

صعود أسعار النفط

سيكون المحرك الرئيسي هو الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك +، في 3 أغسطس.

وقالت مصادر في أوبك+ إن المنظمة ستدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر ، وقال مصدران من أوبك+ إنه ستتم مناقشة زيادة متواضعة.

إن قرار عدم زيادة الإنتاج سيخيب آمال الولايات المتحدة بعد أن زار الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة العربية السعودية هذا الشهر على أمل إبرام صفقة لفتح الصنابير.

ومع ذلك، قال محللون إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات، بالنظر إلى أن العديد من المنتجين يكافحون بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.