أسعار النفط تصعد الجمعة عند التسوية لكنها تسجل خسارة أسبوعية

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية مدفوعة بمخاوف ركود الاقتصاد العالمي الذي من شأنه الضغط على الطلب على الخام.

أسعار النفط تصعد الجمعة

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% أو 13 سنتًا عند 96.72 دولار للبرميل عند التسوية، ومع ذلك انخفضت خلال الأسبوع بنسبة 1.5%.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.3% أو 27 سنتًا دولار ليسجل 90.77 دولار للبرميل، لكنه سجل خسارة أسبوعية 1.4%.

وكشف محمد الغيص، أمين عام “أوبك” في مقابلة مع “رويترز”، عن أن المنظمة وحلفاءها قد يخفضون أو يزيدون الإنتاج إذا لزم الأمر في الاجتماع المقبل المقرر عقده في الخامس من سبتمبر، موضحًا أن كل ذلك يتوقف على كيفية تطور الأمور.

في غضون ذلك، كشفت بيانات شركة “بيكرهيوز” استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط عند 601 منصة في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أغسطس الجاري، دون تغيير من الأسبوع الماضي.

وتضررت أسعار النفط في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري من القلق حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، بالإضافة وقوة صادرات النفط الروسي رغم العقوبات الغربية.