أسعار النفط تصعد الجمعة.. خام برنت يصل إلى 74.90 دولار

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر في رابع فصل على التوالي في غمرة مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 56 سنتا أي 0.76 بالمئة إلى 74.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 مساءا بتوقيت جرينتش.

صعود أسعار النفط

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 59 سنتا أي 0.84 بالمئة مسجلا 70.45دولارا.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

لكن جاء الدعم من مؤشرات تدل على تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي، فضلا عن الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.

وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.