أسعار النفط تصعد الجمعة.. خام برنت يصل إلى 94.06 دولار

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة عاكسة اتجاها النزولي في المعاملات المبكرة وذلك على الرغم من تحقيقه مستويات قياسية لأول مرة في عام 2023، حيث تتجه أسعار النفط أيضا لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3.50%.

أسعار النفط الجمعة

ومقابل هذا، ساهمت تصريحات وزير الطاقة التركي الإيجابية بشأن خط أنابيب النفط الواقع بين تركيا والعراق، في تحسن معنويات الأسواق بشأن احتمالية زيادة المعروض، بما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام خلال التعاملات.

وفي تمام الساعة 06:31 مساء بتوقيت جرينتش، سجلت عقود خام برنت الفورية صعودا بواقع 0.37% ووصلت إلى 94.06 دولارا للبرميل، وأيضا، صعدت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.82% وسجلت نحو 90.90 دولارا للبرميل.

ولقد شهدت أسعار النفط الخام انخفاضا خلال التعاملات المبكرة اليوم، وسط تحسن حالة السوق بشأن احتمالية زيادة المعروض النفطي خلال الفترة المقبلة، وذلك بفعل تصريحات وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار بشأن قضية تعطل إمدادات النفط العراقي.