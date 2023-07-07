أسعار النفط تصعد الجمعة.. خام برنت يصل إلى 78.31 دولار

ارتفعت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع يوم الجمعة إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 06:25 مساءا بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.79 دولار، أو 2.34 بالمئة، إلى 78.31 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.91 دولار، بما يعادل 2.66 بالمئة، إلى 73.71 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتسجيل أعلى إغلاق لهما منذ 24 مايو في طريقهما لتسجيل زيادة أسبوعية تبلغ حوالي أربعة بالمئة لمزيج برنت ونحو ثلاثة بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.



وفيما يتعلق بالمعروض، أعلنت السعودية وروسيا هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.