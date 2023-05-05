أسعار النفط تصعد الجمعة خام برنت يصل إلى 75.39 دولار

ارتفعت أسعار النفط الجمعة 5 مايو لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني.



وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش،، ارتفع خام برنت 2.89 دولار ، أو 3.99%، إلى 75.39 دولار للبرميل.

و زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.89 دولار ، أو 4.22 % ، إلى 71.45 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.

صعود خام برنت

وبالنسبة للأسبوع، يتجه خام برنت لإنهائه منخفضا 8.1%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع 10.0%.

واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بعد إعلان بنك باك ويست بانكورب اعتزامه بحث الخيارات الاستراتيجية وسط أزمة تعصف به.



وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل نيسان مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.