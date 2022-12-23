أسعار النفط تصعد الجمعة بعد إعلان روسيا خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولارين يوم الجمعة، بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردًا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي، لتتجه السوق لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 1:55 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار، أو ما يعادل 3.36 بالمائة إلى 83.70 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 2.08 دولار أو 2.68 بالمائة إلى 79.57 دولار للبرميل.

أسعار النفط

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

وتقرر إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية في الولايات المتحدة على مدار يومين بسبب عاصفة شتوية بالتزامن مع موسم السفر لقضاء العطلات الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

وقد تؤدي العاصفة الثلجية لتغيير خطط أصحاب السيارات للسفر بها في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مما يحد من استهلاك البنزين. ومع ذلك، قد يرتفع الطلب على زيت التدفئة إذ من المتوقع أن يتسبب الطقس القاسي في انقطاع التيار الكهربائي.