أسعار النفط تصعد الجمعة بدعم من تمرير قانون سقف الدين الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة وسط انتعاش المعنويات نتيجة إقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، وفي وقت قيمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ أوبك+ لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.

وبحلول الساعة 07:33 مساء بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.91%، بما يعادل 2.16 دولار، إلى 76.44 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27%، بما يعادل 1.94 دولار، إلى 72 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط اليوم، لكنها ما زالت متجهة نحو تسجيل خسائر هذا الأسبوع بحوالي 3%.

تمرير قانون سقف الدين

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونجرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

كما تلقت معنويات السوق دعمًا من بيانات مخزونات الخام الأمريكية الصادرة أمس الأول الخميس، عن إدارة معلومات الطاقة التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

وتحول تركيز المستثمرين لاجتماع يعقد الأحد، لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من بينهم روسيا والمعروف باسم «أوبك+».

وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن المزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات.

وتباينت التوقعات والمؤشرات بخصوص مثل هذا الخفض المحتمل، إذ ذكرت رويترز ومحللون من بنوك منها إتش.إس.بي.سي وجولدمان ساكس أن من غير المحتمل تنفيذ المزيد من عمليات خفض الإنتاج من أوبك+ وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.

لكن مراقبين آخرين للسوق أشاروا إلى أن بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية من الصين والولايات المتحدة قد ترجح اتخاذ أوبك+ لقرار المزيد من الخفض.