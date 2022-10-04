أسعار النفط تصعد الثلاثاء وسط توقعات بخفض كبير في إنتاج الخام

صعدت أسعار النفط الثلاثاء، وسط توقعات بأن أوبك+ قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي، بحسب وكالة بلومبرج.

وتجددت المخاوف بشأن شحّ المعروض، مع توقّع المستثمرين أن منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها المعروفين باسم أوبك+ سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020، غدًا الأربعاء.

أسعار النفط الثلاثاء

وفي تمام الساعة 3.38 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي-تسليم شهر ديسمبربنسبة 2.99%، إلى 91.52 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.04% إلى 86.17 دولارًا للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرج.

كانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين 3 أكتوبر (2022) على ارتفاع بنحو 5%، وسط ترقّب الأسواق لاجتماع أوبك+.

قالت مصادر في أوبك، إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي على رأس اجتماع تحالف أوبك+ غدًا الأربعاء، مما يجعلها أكبر خفض منذ بداية جائحة كورونا.

وشدد وزير النفط الكويتي محمد الفارش على أن أوبك+ ستتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة وخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين.

وقال المحلل البارز في أواندا، إدوارد مويا: “على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك+ بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم أسعار النفط الخام”.

عززت أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020، بسبب تدمير الطلب الناجم عن جائحة كورونا، لكن بعض دول التحالف فشلت الأشهر الأخيرة في تلبية الزيادات المقررة بالإنتاج، ما جعلها تفقد في أغسطس نحو 3.6 مليون برميل يوميًا دون الهدف المحدد.