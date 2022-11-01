أسعار النفط تصعد الثلاثاء وسط تهديد بايدن بفرض ضرائب على شركاتها

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بينما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيفرض ضريبة جديدة على شركات النفط والغاز.

وفي تمام الساعة 3:24 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أجل يناير إلى 94.67 دولار للبرميل.

وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم ديسمبر إلى 88.39 دولار للبرميل.

وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض ضريبة جديدة على شركات النفط والغاز بعد أن أعلنت الشركات ‏عن ربع آخر من الأرباح المرتفعة للغاية وسط ارتفاع أسعار الغاز.‏

أسعار النفط الثلاثاء

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيدعو شركات النفط والغاز لاستثمار أرباحها في ‏‏”خفض التكاليف للعائلات الأمريكية وزيادة الإنتاج”.‏

وقال المسؤول عبر البريد الإلكتروني إن لم يفعلوا ذلك، فسوف يدعو الرئيس الكونجرس للنظر في ‏‏”مطالبة شركات النفط بدفع غرامات ضريبية ومواجهة قيود أخرى”.‏

ولم يستخدم المسؤول عبارة “ضريبة غير متوقعة”، لكن يبدو أن بايدن يستهدف أرباح الشركات بعد أن ‏أعلنت شركات عن أرباح كبيرة من يوليو إلى سبتمبر.‏

ويأتي الخطاب في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن والديمقراطيون إلى تحميل شركات النفط والغاز ‏مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين.

أطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تقرير التوقعات السنوي وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2022.

وذكر بيان لمنظمة أوبك من فيينا، أن التقرير نُشر لأول مرة في عام 2007 ويقدم مراجعة مفصلة وتقييمًا للآفاق المتوسطة والطويلة الأجل لصناعات النفط والطاقة العالمية حتى عام 2045.

وأشار البيان إلى أن التقرير يتضمن تحليلًا للروابط الداخلية والخارجية المتنوعة للصناعة ودينامياتها المتغيرة التي شهدت تركيزًا متجددًا خلال العام الماضي على التفاعل بين القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وأمن الطاقة والحاجة إلى تقليل الانبعاثات.