أسعار النفط تصعد الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي

صعدت أسعار النفط، خلال معاملات اليوم الثلاثاء، لتعويض بذلك بعض خسائر الجلسة السابقة مع انخفاض سعر الدولار الأمريكي، فيما خفضت بيانات نشاط الأعمال الأمريكية الضعيفة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في أكبر اقتصاد في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي 23 سنتًا إلى 93.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا إلى 84.90 دولارًا للبرميل.

وانكمش النشاط التجاري في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، حيث أفاد المصنعون وشركات الخدمات لمديري المشتريات عن ضعف طلب العملاء.

وقد يشير هذا الضعف إلى أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم كانت ناجحة وقد تقنعه بإبطاء سياسات رفع أسعار الفائدة، وهي إشارة إيجابية للطلب على الوقود.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة. ضعف الدولار يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين غير الأمريكيين.

وأظهرت بيانات جمركية يوم أمس الإثنين أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر البالغة 9.79 مليون برميل يوميا كانت أقل بنسبة 2% عن مستواها قبل عام، مما حد من المكاسب، حيث قلصت المصافي المستقلة الإنتاج وسط هوامش ربح ضعيفة وتراجع في الطلب.