أسعار النفط تصعد الثلاثاء معوضة بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 19 يوليو لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.



وبحلول الساعة 03:22 بتوقيت EDT، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر إلى 107.40 دولار للبرميل، بزيادة 1.06%.

وارتفع الخام 5.1% أمس الاثنين وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل.



أسعار النفط

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس إلى 104.18 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو .



وينقضي أجل عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط غداً الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر الأكثر تداولاً 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتاً.



واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات الفدرالي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلاً على الوقود.



وتلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء. وحومت العملة الأميركية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.