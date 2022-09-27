أسعار النفط تصعد الثلاثاء متعافية من أدنى مستوياتها في 9 أشهر

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر (2022)، متعافية من أدنى مستوياتها في 9 أشهر التي سجلتها في اليوم السابق.

يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يلجأ إلى تخفيضات في الإنتاج لتجنّب مزيد من الانهيار في الأسعار.

أسعار النفط الخام اليوم

وفي تمام الساعة 4:36 بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر نوفمبر –2.31%، إلى 86.00 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط-تسليم نوفمبر – بنسبة 1.86%، إلى 78.14 دولارًا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

كانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين 26 سبتمبر على تراجع بنحو 2.5%، بعد جلسة متقلبة، لتسجل أقلّ مستوياتها منذ يناير 2022.

تراجع العملة الأمريكية

تراجعت العملة الأميركية يوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في 20 عامًا التي لمسها في اليوم السابق، مما وفر بعض الراحة لسوق النفط، قبل أن تتحول الورقة الخضراء للارتفاع.

في جلستي التداول السابقتين، انخفض خام برنت بنسبة 7.1%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.1% تحت الضغط المزدوج لارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشتري الذي يستخدم عملات أخرى والمخاوف المتزايدة من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب على الوقود.