أسعار النفط تصعد الثلاثاء .. خام برنت يصل إلى 75.03 دولار للبرميل

تحولت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، اليوم الثلاثاء 21 مارس (2023)، في محاولة لتعويض بعض الخسائر بعد أسبوع من الاضطرابات المصرفية، التي ألقت بظلالها على الأسواق.

ويسعى النفط للتعافي من أدنى مستوى في 15 شهرًا سجله في اليوم السابق، إذ خفف إنقاذ مصرف كريدي سويس المخاوف بشأن مخاطر القطاع المصرفي العالمي التي قد تضر بالنمو الاقتصادي وتقلص الطلب على الوقود.

وشهد ختام معاملات أمس الإثنين، 20 مارس ، محاولات بطيئة لانتعاش أسعار النفط، إذ اقترب خام برنت من حاجز الـ74 دولارًا للبرميل، متأثرًا بحالة الانهيار التي تشهدها بعض البنوك في القطاع المصرفي الأميركي، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وتحسنت المعنويات في الأسواق المالية بعد استحواذ مصرف يو بي إس على كريدي سويس، بعد أن قالت المصارف المركزية الكبرى إنها ستعزز سيولة السوق وتدعم النظام المصرفي، بالتزامن مع مواصلة دول أوروبا ومجموعة الـ7 فرض إجراءاتها المشددة في مواجهة النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية.

أسعار النفط الخام اليوم

بحلول الساعة 06:38 مساءً بتوقيت جرينتش ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت -تسليم مايو 2023- بنسبة 1.68%، مكتسبًا 1.24 دولارُا من قيمته، مسجلًا 75.03 دولارًا للبرميل.

حقل نفط تابع للمملكة المتحدة في بحر الشمال

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل 2023، بنحو 2.60%، إلى 69.33 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان الرئيسان برنت وغرب تكساس قد انخفضا بنحو 3 دولارات للبرميل خلال الجلسات السابقة، قبل أن يستقرّا على ارتفاع طفيف لم يعوض الخسائر المتواصلة، وذلك في ظل محاولات لإنقاذ بنك “كريدي سويس”، من خلال إجراءات لتعزيز السيولة ودعم النظام المصرفي.