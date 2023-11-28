أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 81.70 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من احتمال تمديد “أوبك+” خفض الإمدادات أو تعزيزه مع تقليص كازاخستان إنتاجها بسبب عاصفة مما صعد بسعر خام برنت القياسي إلى 81.70 دولارا للبرميل.

صعود أسعار النفط

وبحلول الساعة 07:59 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.70 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.44 دولار للبرميل.

وتعقد “أوبك+” التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر الثاني لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وقالت أربعة مصادر في “أوبك+” اليوم الثلاثاء إن المحادثات بشأن السياسة النفطية لعام 2024 صعبة، مما يرجح احتمال تمديد الاتفاق السابق وليس زيادة خفض الإنتاج.