أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 85.88 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء منهية خسائر مبكرة في التعاملات، إذ أثرت مخاوف الضعف المحتمل في الطلب لبقية العام على النفط بعد صدور بيانات صينية سلبية.

كانت تخفيضات الإنتاج الموسعة من قبل الموردين الرئيسيين السعودية وروسيا أكبر مصدر لدعم أسواق النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، حيث تتجه الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر وسط توقعات بتقلص الإمدادات.

وتعززت هذه التوقعات أيضًا بسبب تسرب في خط أنابيب النفط الروسي دروجبا، فضلاً عن هجوم أوكرانيا الأخير على ناقلة نفط روسية، مما قد يحد من شحنات النفط من ثالث أكبر منتج للخام في العالم.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 05:61 مساءا، بتوقيت جرينتش، صعد خام النفط 0.63%، بما يعادل 0.54 دولار، إلى 85.88 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الأمريكي 0.74 %، بما يعادل 0.61 دولار، إلى 82.55 دولارًا للبرميل.

وسيطرت مخاوف من تباطؤ الطلب هذا العام، خاصة مع اقتراب موسم الصيف في الولايات المتحدة. وتخشى الأسواق من أن يؤدي هذا التباطؤ إلى عدد أقل من عمليات السحب الكبيرة للمخزون في البلاد.

كما أثر الضعف الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على استهلاك الوقود في البلاد. في الوقت الذي ظلت فيه شحنات النفط إلى الصين عند مستويات قياسية، كافح الطلب على الوقود للوصول إلى مستويات ما قبل حقبة كوفيد.

تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.