أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 79.80 دولار

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تداولات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، تزامنا مع التفاؤل حيال تعافي الطلب من قبل الصين على النفط الخام بفعل عدة إجراءات لتعزيز الاستهلاك، والتي تعتبر من كبار مستهلكي خام النفط عالميا؛ بجانب الخوف المستمر بشأن نقص المعروض من النفط الخام بالأسواق من قبل أكبر مصدر لخام النفط عالميا المملكة العربية السعودية، خاصةً بعد أن قررت السعودية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل.

وبحلول الساعة 05:42 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الفورية بنسبة 1.67%، بما يعادل 1.30 دولار، إلى 79.80 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 2.14%، بما يعادل 1.59 دولار، لتصل إلى 75.74 دولارا للبرميل.

تعافي الطلب على النفط

جاء الارتفاع المصاحب لأسعار خام النفط عالميا وسط حالة من التفاؤل بالأسواق تجاه احتمالية تعافي الطلب على النفط من قبل الصين – ثاني أكبر مستهلك لخام النفط عالميا- وذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارية الصينية عن سلسلة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها بهدف المساعدة على تعزيز استهلاك السلع والخدمات داخل الصين، خاصةً بعد أن تباطأ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ووصل إلى 6.3% بالربع الثاني من العام الجاري، وهو ما دفع السلطات الصينية المسؤولة لاتخاذ عدة تدابير لدعم الاستهلاك وتحفيز الإنفاق على السلع الاستهلاكية، مما عزز من صعود أسعار النفط الخام.