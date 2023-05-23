أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 76.97 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات تقلص الإمدادات‭ ‬وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين وتراجع إنتاج دول تحالف “أوبك+”، وهو ما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 0.8% إلى 76.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 مساءا بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.37% إلى 73.04 دولار للبرميل.

سعر خام برنت

وارتفع الخامان، أمس الاثنين، إثر صعود بواقع 2.8% في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.

كما من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أعلنها التحالف المعروف باسم “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط. ودخلت التخفيضات حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتجتمع “أوبك+” مجددا في الرابع من يونيو، ويتوقع بعض المحللين مزيدا من التخفيضات. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء إنه سيُبقي البائعين على المكشوف “متألمين” قائلا إن عليهم “الحذر”.

وفيما يتعلق بسقف الديون، سيجتمع البيت الأبيض مع المفاوضين الجمهوريين من الكونغرس اليوم الثلاثاء مجددا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد التزاماتها خلال أقل من تسعة أيام.