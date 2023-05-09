أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 77.34 دولار

ارتفعت أسعار النفط ، مساء اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، بالتزامن مع انتظار المستثمرين الإعلان عن معدلات التضخم الأمريكية للشهر الماضي من العام الجاري..

خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.43%، بما يعادل 0.33 دولار إلى 77.34 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 0.60%، بما يعادل 0.44 دولار، إلى 73.60 دولار للبرميل.

تنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقررة غدا الأربعاء تحسبا لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة، وفق “رويترز”.

وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيرا الأسبوع الماضي فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.

وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف “أوبك+” الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو.