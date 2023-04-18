أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 84.77 دولار

صعدت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود خام برنت إلى 84.77 دولار، بعد صدور بيانات أشارت إلى تعافي الاقتصاد في الصين ما قد يدعم نمو الطلب على الخام.

سعر خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة طفيفة تعادل سنتًا واحدًا عند 84.77 دولار للبرميل.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة طفيفة تبلغ 0.04% أو 3 سنتات ليسجل 80.86 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 4.5% خلال الربع الأول على أساس سنوي، ليتجاوز التوقعات بنمو 4%، كما صعدت مبيعات التجزئة بنسبة 10.6% خلال مارس.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج مصافي النفط الصينية إلى مستوى قياسي، حيث عالجت 63.29 مليون طن من الخام خلال مارس، بزيادة 8.8% على أساس سنوي.

وتوقع بنك “جيه بي مورجان” ارتفاع خام برنت بحوالي 9.4% من المستويات الحالية إلى 94 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من هذا العام، مع توقعات بوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات.

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