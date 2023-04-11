أسعار النفط تصعد الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 85.57 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وصعد خام برنت مع متابعة المستثمرين تقارير تظهر اتجاهات العرض والطلب بعد خفض “أوبك بلس” المفاجئ للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.65% بما يعادل 1.39 دولار عند 85.57 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:20 مساءا بتوقيت جرينتش.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.19% أو 1.75 دولار ليسجل 81.49 دولار للبرميل.

صعود خام برنت

وأظهرت تقديرات “إنيرجي إنتليجنس” لأبحاث السوق، انخفاض إنتاج مجموعة “أوبك بلس” بنحو 680 ألف برميل يوميًا ليسجل 37.64 مليون برميل يومياً، ويرجع الجزء الأكبر من الانخفاض إلى روسيا ونيجيريا اللتين استأثرتا معًا بـتراجع قدره 440 ألف برميل في اليوم.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة في تقرير توقعات الطاقة قصيرة الآجل توقعاتها لسعر خامي برنت ونايمكس في العامين الجاري والمقبل، مع زيادة تقديرات إنتاج الخام في الولايات المتحدة.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، كما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.3 مليون برميل.