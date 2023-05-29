أسعار النفط تصعد الاثنين.. خام برنت يصل إلى 77.07 دولار

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد أن شهدت التداولات تبادلا بين اللونين الأخضر والأحمر لأكثر من مرة، مع تباين آراء المحللين بين المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، والتفاؤل باتفاق سقف الدين الأمريكي المبدئي، الذي سيؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.

وتشهد الأسواق اليوم تداولات ضعيفة بسبب العطلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعض الأسواق الأوروبية.

أسعار النفط الأثنين

وقالت شركة ليكودتي إنيرجي في مذكرة، “إن حالة التفاؤل بعد صفقة سقف الدين الأمريكي تتلاشى، مع تصاعد القلق بشأن رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الفيدرالي في يونيو”.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت عليه.

كما أعرب الزعيمان عن ثقتهما في أن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيصوتون لدعم الصفقة.

ومن جانب آخر، كشفت بيانات الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، زاد أكثر من المتوقع في أبريل وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو إلى 61.9 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وقال توني سيكامور المحلل في شركة “آي جي”، ” إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمثل رياحا معاكسة للطلب على النفط الخام”.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في الرابع من يونيو.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.12 سنتا، أو 0.16 بالمئة، إلى 77.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 5:30 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام نايمكس 0.24 سنتا، أو 0.33 بالمئة إلى 72.91 دولارا للبرميل.