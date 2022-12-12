أسعار النفط تصعد الاثنين بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات

عادت أسعار النفط للارتفاع في جلسة متقلبة، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات مع إغلاق خط أنابيب رئيسي بالولايات المتحدة وتهديدات روسيا بخفض الإنتاج، رغم ارتفاع توقعات الطلب على الوقود مع استمرار الصين في تخفيف قيود مكافحة “كوفيد-19”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.94 دولار أو 2.55% إلى 78.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 73.35 دولار للبرميل بارتفاع 2.33 دولار أو 3.28%.

أسعار النفط الأثنين

وقالت شركة “تي سي إنرجي” الكندية، يوم الأحد، إنها لم تحدد بعد سبب تسرب النفط من خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، بينما لم تقدم أيضا جدولا زمنيا لموعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.

ويعتبر خط كيستون الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميا، شريانا مهما لنقل الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأميركي وساحل الخليج وللتصدير.

في غضون ذلك، قال بوتين، يوم الجمعة، إن بلاده، أكبر مصدر للطاقة في العالم، قد تخفض إنتاجها النفطي وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريا على روسيا اتفقت عليه دول مجموعة السبع.

وقال محللو مجموعة (إيه إن زد) في مذكرة، إنه على الرغم من أن حالة الغموض المحيطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وسقف الأسعار المرتبط بها، أبقت التقلبات عالية في الأسعار، كان للعقوبات تأثير محدود على الأسواق العالمية حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، سجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر خسائر أسبوعية لهما منذ شهور، ولامسا أدنى مستويات منذ ديسمبر 2021 بسبب المخاوف بشأن الركود العالمي والتأثير على الطلب على النفط.